Der gekenterte Tanker "Med Emre" vor Ibiza (picture alliance / ABACA / Europa Press)

Dort solle die Bergung der Ladung stattfinden, teilte das Verkehrsministerium in Madrid mit. Das mit Diesel beladene Schiff zu entladen und wieder aufzurichten werde mehrere Wochen dauern. Nach Angaben der zuständigen Hafenbehörde sind die mit rund 8,2 Millionen Liter Diesel gefüllten Ladetanks intakt. Ein größerer Austritt von Treibstoff ins Mittelmeer sei bislang nicht festgestellt worden. Der rund 120 Meter lange unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Med Emre" liegt derzeit kieloben und teilweise unter Wasser. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben.

Umweltorganisationen hatten angesichts der Ladung vor einer Umweltkatastrophe gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.