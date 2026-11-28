Der gekenterte Tanker "Med Emre" vor Ibiza (picture alliance / ABACA / Europa Press)

Dort soll die Bergung der Ladung stattfinden, wie das Verkehrsministerium in Madrid mitteilte. Dies und das Aufrichten des Schiffes werde mehrere Wochen dauern.

Nach Angaben der zuständigen Hafenbehörde sind die mit rund 8,2 Millionen Liter gefüllten Tanks des Frachters intakt. Ein größerer Austritt von Treibstoff ins Mittelmeer sei bislang nicht festgestellt worden. Umweltorganisationen hatten dies befürchtet.

Bei dem 120 Meter langen Tanker unter maltesischer Flagge hatte es aus noch unbekannter Ursache einen Wassereinbruch gegeben. Beim Kentern kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. Das Schiff liegt derzeit kieloben und teilweise unter Wasser.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.