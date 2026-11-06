Protestbewegung

"Gelbwesten" bei einer Demonstration (Archivbild). (AFP / Lucas Barioulet)

Zu den Demonstrationen haben die sogenannten "Gelbwesten" aufgerufen. Die Bewegung hatte sich zuletzt dem Protest von Gewerkschaften sowie Schüler- und Studierendenverbänden angeschlossen. Diese fordern höhere Löhne, eine Anhebung des Mindestlohns sowie mehr Investitionen in Schulen und Universitäten.

Gestern hatten sich an neuen Kundgebungen nach Behördenangaben landesweit rund 600.000 Menschen beteiligt. Dabei kam es am Rande erneut zu Ausschreitungen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden unter anderem in Paris, Rennes, Bordeaux und Straßburg Polizisten mit Wurfgeschossen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Laut einer vorläufigen Bilanz wurden 53 Polizisten verletzt. Es gab rund 450 Festnahmen.

Als Konsequenz aus den Protesten hat die französische Regierung bereits zusätzliche Mittel für Schulen, mehr Personal sowie eine Erhöhung des Mindestlohns in Aussicht gestellt. Für Montag kündigte Premierminister Lecornu zudem eine Sozialkonferenz an.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.