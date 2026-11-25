Ukrainische Angriffe auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küstek (Archivbild) (Security Service of Ukraine via AP/dpa)

Der französische Außenminister Barrot verteidigte die Angriffe im Sender TF1 und erklärte, die Ukraine mache von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Die italienische Regierung zeigte sich hingegen besorgt und erklärte, Außenminister Tajani habe seinem ukrainischen Kollegen Sybiha mitgeteilt, dass eine Ausweitung des Konflikts auf die Mittelmeerregion verhindert werden müsse. Die UNO-Mission in Libyen kritisierte die Angriffe vor Bengasi ebenfalls. Die Souveränität und territoriale Integrität des Landes sowie die Sicherheit seiner Bürger und Einrichtungen müssten uneingeschränkt respektiert werden. Zuvor hatte das libysche Außenministerium die Ukraine um Erklärungen gebeten.

Nach den ukrainischen Angriffen waren zwei libysche Soldaten an ihren Verletzungen gestorben.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.