Demonstration in Antalya (picture alliance / AP Photo/Khalil Hamra)

Die Proteste finden zur Halbzeit der UNO-Klimakonferenz in Antalya statt. Die Veranstalter erwarten Tausende Teilnehmer. Die türkischen Behörden haben die Kundgebung genehmigt. Im Juli hatte während des NATO-Gipfels in der Hauptstadt Ankara noch ein umfassendes Demonstrationsverbot gegolten.

Gestern hatte es auf dem Konferenzgelände bereits Proteste von Fridays for Future gegeben. Die Bewegung organisierte zudem Demonstrationen an rund 70 Orten in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.