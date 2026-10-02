Energiewirtschaft

Landes-Umweltminister Goldschmidt übergab die dafür notwendige Genehmigung. In dem Zwischenlager sollen radioaktive Abfälle aus dem Rückbau des Kraftwerks untergebracht werden, bis sie zum Endlager Schacht Konrad im niedersächsischen Salzgitter gebracht werden können.
Der Abbau des Atomkraftwerks in Krümmel soll bis 2037 abgeschlossen sein. Schacht Konrad soll nach Angaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung in den 2030er Jahren in Betrieb gehen.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.