Proteste in Belgien (Marius Burgelman / AP / dpa / Marius Burgelman)

Betroffen war unter anderem der Luftverkehr, weil sich auch die Fluglotsen an dem Ausstand beteiligen. An den beiden Passagierflughäfen in der Hauptstadt Brüssel und Charleroi fielen nahezu alle Verbindungen aus. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr wurden teils bestreikt.

Die Arbeitsniederlegungen waren von Kundgebungen begleitet: In Brüssel demonstrierten nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga bis zu 70.000 Menschen. Die drei größten Gewerkschaften des Landes werfen der Regierung von Ministerpräsident De Wever vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Die Regierung plant bis 2029 Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro, um die belgische Staatsverschuldung zu verringern. Darüber gibt es allerdings Streit in der Koalition. Der belgische König Philippe empfing de Wever erneut zu einem Gespräch über das weitere Vorgehen. Er rief die Koalitionspartner dazu auf, eine länger andauernde politische Krise zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.