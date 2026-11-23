Proteste in Belgien (Marius Burgelman / AP / dpa / Marius Burgelman)

Betroffen ist unter anderem der Luftverkehr, weil sich auch die Fluglotsen an dem Ausstand beteiligen. An den beiden Passagierflughäfen in Brüssel und Charleroi fielen nahezu alle Verbindungen aus. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr sind teils betroffen.

Die Streiks sind von Kundgebungen begleitet: In Brüssel etwa werden tausende Menschen zu einer Demonstration erwartet. Dazu aufgerufen haben die drei größten Gewerkschaften des Landes. Sie werfen der Regierung von Ministerpräsident De Wever vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Die Regierung plant bis 2029 Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro, um die belgische Staatsverschuldung zu verringern. Darüber gibt es allerdings Streit in seiner Koalition. Der Regierungschef wird heute in Brüssel zu einem erneuten Gespräch mit König Philippe über das weitere Vorgehen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.