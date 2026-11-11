Vor Parlamentswahl

Die Gewerkschaften in Spanien rufen zu einem Generalstreik auf. (picture alliance / NurPhoto / David Canales)

Anlass ist eine Wohnungskrise, gegen die Menschen seit Wochen auf die Straße gehen. In Madrid und Barcelona sind auch heute Demonstrationen geplant.

Die Wohnungskrise ist seit Jahren eines der drängendsten sozialen Probleme in Spanien. Die Proteste dagegen wurden im September neu entfacht, nachdem ein Immobilienunternehmen die Wohnung einer 87-jährigen Frau zwangsgeräumt hatte. Die Regierung konnte sich mit Maßnahmen für mehr Mieterschutz nicht durchsetzen. Daraufhin rief Ministerpräsident Sánchez für den 29. November Neuwahlen aus.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.