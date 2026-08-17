Stuttgart
Geplante Paketanschläge - Urteil gegen drei mutmaßlich für Russland tätige Spione erwartet

Am Oberlandesgericht Stuttgart wird heute das Urteil gegen drei Männer erwartet, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes Sabotageakte geplant haben sollen.

    Stuttgart: Das Eingangsschild hängt vor dem Oberlandesgericht an einem Zaun.
    Das Oberlandesgericht in Stuttgart. (Marijan Murat/dpa)
    Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Transportwege des ukrainischen Paketdienstes ausgekundschaft und die Aufgabe von Paketen mit Brandsätzen vorbereitet zu haben. Die Pläne wurden nicht ausgeführt, die Verdächtigen wurden zuvor im Mai vergangenen Jahres in Deutschland und der Schweiz festgenommen. Angeklagt sind sie wegen Verabredung zu Brandanschlägen und Agententätigkeit zu Sabotagezwecken.
    Bei den Männern handelt es sich um ukrainische Staatsbürger.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.