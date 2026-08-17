Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Transportwege des ukrainischen Paketdienstes ausgekundschaft und die Aufgabe von Paketen mit Brandsätzen vorbereitet zu haben. Die Pläne wurden nicht ausgeführt, die Verdächtigen wurden zuvor im Mai vergangenen Jahres in Deutschland und der Schweiz festgenommen. Angeklagt sind sie wegen Verabredung zu Brandanschlägen und Agententätigkeit zu Sabotagezwecken.
Bei den Männern handelt es sich um ukrainische Staatsbürger.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.