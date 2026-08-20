Gericht genehmigt neuen Zuschnitt der Wahlkreise im US-Bundesstaat Missouri. (picture alliance/AP Photo/David A. Lieb)

Der Richter wies den Versuch von Gegnern der Maßnahme zurück, die Neueinteilung über eine Volksabstimmung zu verhindern. Er entschied, die Verfassung Missouris erlaube kein Referendum über die Neueinteilung von Kongresswahlkreisen.

Die Wahlkreise in dem republikanisch regierten Bundesstaat waren nach einer Aufforderung von Präsident Trump so zugeschnitten worden, dass sich die Chancen der Republikaner bei den Kongresswahlen verbessern. Die Partei verfügt im US-Repräsentantenhaus nur über eine knappe Mehrheit. Gegen das nun erfolgte Urteil kündigten die Gegner des Neuzuschnitts bereits Berufung an. Letztlich dürfte der Oberste Gerichtshof von Missouri über den Streit entscheiden.

Der für eine Partei vorteilhafte Zuschnitt von Wahlkreisen wird in den USA als "gerrymandering" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.