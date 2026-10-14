René Benko wird aus der Haft entlassen, erhält aber eine Fußfessel im Hausarrest (Archivbild). (picture alliance / Barbara Gindl / APA / picturedesk.com)

Ein Gericht in Innsbruck habe einem entsprechenden Antrag stattgegeben, berichteten österreichische Medien unter Berufung auf seinen Anwalt. Benko war seit ⁠Januar ⁠2025 in U-Haft. Der Unternehmer wurde im Zuge der Ermittlungen rund um den Zusammenbruch seines Immobilien- und Handelskonzerns Signa festgenommen. Er war erst im September in einem neu aufgerollten Prozess erneut wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Zuvor war Benko rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, weil er kurz vor der Insolvenz seiner Firma Geld beiseite geschafft hatte. Ein weiteres Verfahren beginnt am 4. November. Zum ‌Firmengeflecht ‌von Benko gehörten auch deutsche Warenhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof und das Berliner KaDeWe.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.