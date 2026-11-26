Jimmy Kimmel hatte in seiner ABC-Show den Ärger des US-Präsidenten auf sich gezogen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Randy Holmes)

ABC und sein Mutterkonzern Disney hatten im August gegen die FCC und deren Vorsitzenden Brendan Carr geklagt. Sie werfen der Behörde vor, den Sender wegen missliebiger Programmentscheidungen unter Druck zu setzen. Die Richterin sah gute Erfolgsaussichten für die Klage. «Dies ist kein Grenzfall», schrieb sie in ihrer Begründung. ABC habe eine gezielte Kampagne von Vergeltungsmaßnahmen dokumentiert.

Die FCC hatte im April acht zum Konzern gehörende Fernsehsender aufgefordert, ihre Sendelizenzen mehrere Jahre früher als vorgesehen zur Verlängerung einzureichen. Vorausgegangen war ein Witz des ABC-Moderators Jimmy Kimmel über Trump. Der Präsident hatte daraufhin Kimmels Entlassung gefordert.

ABC begrüßte die Gerichtsentscheidung als wichtigen Sieg für die Meinungsfreiheit. Die FCC bezeichnete sie dagegen als sachlich und rechtlich falsch.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.