Die ehemalige Mitarbeiterin des inhaftierten Oppositionellen Nawalny, Lilia Tschanyschewa, ist zu siebeneinhalb Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. (AFP / HANDOUT)

Ein Gericht in der Stadt Ufa am Ural befand Lilia Tschanyschewa unter anderem für schuldig, eine "extremistische Organisation" geschaffen zu haben. Die Frau war früher Wahlkampfmanagerin von Nawalny in Ufa. Sie leitete ein Team von mehreren Unterstützern des Kremlkritikers. Als ihre Organisation 2021 als extremistisch eingestuft wurde, stellte sie ihre Arbeit nach eigenen Angaben ein. Nawalnys Vertraute bezeichneten das Urteil als politisch motiviert.

