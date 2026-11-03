Hammer eines Richters vor Gericht (Archivbild) (Ronald Wittek/dpa)

Der Mann hatte unter anderem gestanden, drei Schüler an einer Oberschule getreten und geschlagen zu haben. Ein Elfjähriger musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Eltern hatten den Musiklehrer angezeigt. Die Polizei prüfte auch ein mögliches rassistisches Motiv, da die Schüler einen Migrationshintergrund haben. Im Prozess spielte dies allerdings kaum eine Rolle.

Vor Gericht entschuldigte sich der Lehrer. Die Schüler erhalten Schmerzensgeld von bis zu 200 Euro. Der Lehrer ist suspendiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.