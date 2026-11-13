Der Bundestag (Archivbild) (imago / dts Nachrichtenagentur )

Die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes verabschiedete der Bundestag am späten Abend mit der Koalitionsmehrheit von Union und SPD. Allerdings sinkt der staatliche Zuschuss in den kommenden drei Jahren um eine Milliarde auf rund 5,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Netzentgelte, mit denen unter anderem der Ausbau der Stromnetze finanziert wird, machen etwa ein Viertel des Strompreises aus. Die Kürzung des Bundeszuschusses dürfte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zu höheren Kosten für Strom- und Gaskunden führen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.