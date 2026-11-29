Der israelische Oppositionsführer Gadi Eisenkot (Archivbild) (Ilia Yefilmovich / AFP)

Offiziell teilten beide Seiten mit, man habe sich bemüht, die - Zitat - "erheblichen Differenzen" zu überbrücken. Netanjahu hatte Eisenkot gestern angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Eisenkots Partei Jaschar war bei der Parlamentswahl Ende Oktober hinter der Likud-Partei von Netanjahu zweitstärkste Kraft geworden. Bei den Konsultationen von Präsident Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung. Er hat dazu bis kommenden Sonntag Zeit. Die Frist kann um 14 Tage verlängert werden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.