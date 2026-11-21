Beisetzungszeremonie für Hubert Aiwanger im niederbayerischen Inkofen (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Der Trauergottesdienst fand in seiner niederbayerischen Heimat Inkofen statt, im Landkreis Landshut. Die anschließende Beerdigung war öffentlich zugänglich, rund 2.000 Menschen nahmen an der Trauerzeremonie teil.

Aiwanger war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er wurde tot in einem Hotel gefunden, nachdem er einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Das Obduktionsergebnis deutete nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf einen natürlichen Tod hin. Vor einer Woche wurde Aiwanger in München bereits mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt.

Die Freien Wähler sind in der bayerischen Landesregierung Koalitionspartner der CSU, Aiwanger war dort auch stellvertretender Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.