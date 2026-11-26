Die Masern breiten sich in den USA immer weiter aus (Archivbild). (Julio Cortez/AP/dpa)

Bisher haben sich in diesem Jahr bereits mehr als 6.000 Menschen infiziert. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 2.300 Fälle, im Jahr 2024 nur 285. Mindestens neun Menschen starben bislang an der Infektionskrankheit.

Vor Kurzem hatte die Panamerikanische Gesundheitsorganisatio den USA nach mehr als 25 Jahren ihren Status als masernfreies Land aberkannt. Experten führen die wiederkehrenden Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Dazu dürfte auch US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. beigetragen haben: Er hatte wiederholt Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen geäußert. Zuletzt rief er allerdings zu Masern-Impfungen auf.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.