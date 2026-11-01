Die Hilfsorganisation beklagt eine katastrophale Lage in den Krankenhäusern im Gazastreifen (hier ein Archivbild). (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Wie die Hilfsorganisation unter Berufung auf eine Krankenhaussprecherin in Gaza-Stadt mitteilte, werden in den Klinken jeden Tag schwerste Verbrennungen und Wunden behandelt. Es fehle jedoch an grundlegendem Material und am Personal zur Wundversorgung sowie auch an Strom. Deshalb könne man sich nur um die schwersten Fälle kümmern. Täglich könnten etwa 150 Menschen versorgt werden. Wegen der schlechten hygienischen Bedingungen würden sich Wunden immer wieder infizieren, die Ausbreitung von ansteckenden Haut- und Atemwegserkrankungen sei kaum zu stoppen, beklagte die Hilfsorganisation. Seit Januar 2026 lässt Israel keinerlei internationale Helfer von "Ärzte ohne Grenzen" mehr in den Gaza-Streifen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.