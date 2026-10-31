600 Erfindungen aus rund 20 Ländern werden dort zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Vieles dreht sich nach Veranstalterangaben um Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, neue Baustoffe und Energiegewinnung. Unter den Produkten seien aber auch ein Getränkeschutz gegen K.o.-Tropfen, Einschlafhilfe für Babys im Kinderwagen oder ein Notfallstromkoffer, dessen Zellen sich einfach mit Wasser aktivieren ließen. Iena-Geschäftsführer Könicke erklärte, die Messe sei für viele eine einmalige Chance, um Kontakte zu möglichen Forschungspartnern zu knüpfen oder ihre Erfindung an Unternehmen zu verkaufen.
Die Messe findet seit 1948 in Nürnberg statt. Unter anderem sind aufblasbare Schwimmflügel oder goldene Rettungsdecken erstmals auf dieser Messe präsentiert worden. Partnerland in diesem Jahr ist Saudi-Arabien.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.