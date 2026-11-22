Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Gangster des sogenannten Guasave-Kartells errichteten in der gleichnamigen Stadt sowie in anderen Orten des Bundesstaats Sinaloa Straßenblockaden, feuerten Schüsse ab und setzten Geschäfte sowie Fahrzeuge in Brand. Später erklärten die dortigen Behörden, die Lage sei wieder unter Kontrolle.

Zuvor hatten Elitesoldaten den Drogenboss Fausto Isidro Meza festgenommen, bekannt als "Chapo Isidro". Auch zwei weitere führende Kartellmitglieder wurden bei der Aktion gefasst, in deren Zuge es zu heftigen Schusswechseln kam. Vier Soldaten und sieben Gangmitglieder wurden getötet.

"Chapo Isidro" stand auf der ⁠Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher ‌der US-Bundespolizei FBI. Nach Angaben des US-Außenministeriums schmuggelten er und seine Organisation mehr als 20 ​Jahre lang große Mengen Heroin, Fentanyl, Kokain und Marihuana in die USA.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.