Statistisches Bundesamt

Das Statistische Bundesamt meldet erneut höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. (dpa)

Die Städte und Gemeinden erzielten im vergangenen Jahr mehr als 76 Milliarden Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren rund 1 Milliarde Euro mehr als im Vorjahr, was einem Plus von 1,5 Prozent entspricht. Damit stiegen die Gewerbesteuereinnahmen bereits das fünfte Jahr in Folge.

Regional waren die Entwicklungen jedoch sehr unterschiedlich. Insgesamt stiegen die Einnahmen in elf Bundesländern, am stärksten in Schleswig-Holstein und im Saarland mit jeweils plus 13 Prozent. In fünf Bundesländern waren die Gewerbesteuereinnahmen hingegen rückläufig, davon am stärksten in Bremen mit minus 12,0 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.