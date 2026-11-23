Verdi fordert Entlastungen für Paketboden. (dpa / Sebastian Kahnert)

Unter anderem wird eine 20 Kilogramm-Gewichtsgrenze für Pakete verlangt. Dadurch sollten Rückenschäden von Paketboten verhindert werden, teilte Verdi mit. Etwa drei Prozent der Pakete seien derzeit schwerer als 20 Kilogramm. Verdi demonstrierte mit rund 200 Mitgliedern und einem überdimensionalen Paket-Aufsteller vor dem Brandenburger Tor in Berlin, um die Forderungen zu unterstreichen.

Marktführer DHL ist wie Verdi für eine verbindliche Obergrenze für alle Paketfirmen, will sie aber erst bei 23 Kilogramm ziehen. Der Branchenverband BPEX, der für die DHL-Konkurrenten spricht, plädiert hingegen dafür, dass ein Paketbote auch künftig Pakete zustellen darf, die deutlich schwerer sind als 20 Kilo - allerdings mit einem technischen Hilfsmittel wie etwa einer Sackkarre.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.