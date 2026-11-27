Verdi ruft zum Streik bei Amazon auf (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Die Arbeitsniederlegungen haben vielerorts bereits mit der Nachtschicht begonnen und sollen bis einschließlich morgen andauern, teilte ein Sprecher mit. Ziel der Aktionen sei, das US-Unternehmen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen. Den Angaben zufolge sind unter anderem die Standorte in Leipzig, Bad Hersfeld und Dortmund betroffen. In Gera beteiligen sich laut dpa-Informationen nur wenige Beschäftigte am Streik.

Verdi kritisiert unter anderem, dass der Lohn bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche und psychische Belastungen mit sich bringe. So würden die rund 40.000 Beschäftigten durch den Einsatz digitaler Tracker bei jedem Schritt ihrer Arbeit überwacht.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.