In Frankreich haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen. Gewaltsame Proteste wie hier in Lyon (Bild vom 24.10.) soll ein großes Polizeiaufgebot verhindern. (picture alliance / MAXPPP / Richard MOUILLAUD)

Der Aktionstag richtet sich unter anderem gegen die Sparpläne der Regierung. Auch die Gelbwestenbewegung sowie Schüler- und Studentenorganisationen haben zur Teilnahme an den Demonstrationen aufgerufen. Ein großes Polizeiaufgebot soll Ausschreitungen wie Mitte Oktober verhindern. Streit gibt es um die Strecken, die Demonstrationszüge nehmen dürfen. In zahlreichen Städten wurden die Kundgebungen in Außenbezirke verlegt, um Geschäfte in der Innenstadt vor Plünderungen zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.