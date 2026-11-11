Die Gewerkschaften in Spanien rufen zu einem Generalstreik auf. (picture alliance / NurPhoto / David Canales)

Nach Gewerkschaftsangaben war der öffentliche Nahverkehr am Morgen in Barcelona weitgehend lahmgelegt. Auch in der Hauptstadt Madrid kam es zu Einschränkungen. In der Autoindustrie seien rund 90 Prozent Beschäftigte in den Ausstand getreten.

Es handelt sich um den ersten Generalstreik in Spanien seit 14 Jahren. Dazu aufgerufen haben die beiden größten Gewerkschaften des Landes. Anlass ist eine Wohnungskrise, gegen die Menschen seit Wochen auf die Straße gehen. Ende November wird in Spanien ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.