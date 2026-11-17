Hubertus Heil (l) mit Franziska Giffey in Berlin (Archivbild) (dpa)

Giffey sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie die Kandidatur des früheren Bundesarbeitsministers Heil für den Parteivorsitz ausdrücklich unterstütze, heiße nicht, dass sie sich eine eigene Bewerbung offenhalte. So hatte unter anderem die "Bild"-Zeitung Äußerungen der SPD-Politikerin interpretiert. Giffey ist amtierende Wirtschaftssenatorin in Berlin, gehört aber dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr an, nachdem sie ihr Direktmandat verpasst hat.

Grund für die Neuwahl der SPD-Spitze ist der Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Bas. Heil hatte am Samstag als erster seine Kandidatur bekanntgegeben. Bundesfinanzminister Klingbeil hat bislang offengelassen, ob er sich zur Wiederwahl stellt. Der Parteivorstand will spätestens am 16. Dezember seinen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.