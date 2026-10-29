Mark Carney. Kanadas Premierminister (Mitte), Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates (links), und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (Christopher Katsarov / The Canadia / Christopher Katsarov)

So soll etwa die Politik bei Energie, Klimaschutz, Technologie und Sicherheit noch stärker aufeinander abgestimmt werden. Zudem ist geplant, Kanada umfassend an EU-Programmen für Forschung, Bildung und Verteidigung zu beteiligen. Hintergrund sind die zunehmenden Konflikte mit den USA unter Präsident Trump. Gestern hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ungeachtet von Widerständen in der EU erneut für eine assoziierte Mitgliedschaft Kanadas geworben. Der Begriff wurde auf Drängen Deutschlands und anderer EU-Staaten aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung gestrichen. Stattdessen ist dort nun nur noch von einer Allianz für die Zukunft die Rede. Diese Bezeichnung wurde maßgeblich vom kanadischen Premierminister Carney geprägt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.