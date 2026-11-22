Das Wappen der US-Einwanderungsbehörde ICE an der Kleidung eines Federal Agent am 10.6.2025 in New York. (AP Photo / Yuki Iwamura / Yuki Iwamura)

Auslöser war die Festnahme zweier Menschen am Flughafen von Seattle. In Online-Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigten, wie sie auf einer Fluggastbrücke zwischen dem Terminalgebäude und einem Flugzeug von maskierten Männern festgenommen wurden. Gouverneur Ferguson erklärte im Onlinedienst X, wie viele Amerikaner sei er empört. Die Einsatzkräfte von ICE richteten "Chaos in unseren Gemeinden" an.

Auf einer Pressekonferenz sagte der Politiker von den Demokratener zudem, die Einsatzkräfte von ICE hätten möglicherweise ein Gesetz des Bundesstaates gebrochen, das die Vermummung im Einsatz einschränkt. Er wolle auch herausfinden, wie sie auf die Fluggastbrücke gelangt seien.

Auch der Hafen von Seattle, der den Flughafen betreibt, äußerte sich "empört über den Vorfall an diesem Morgen, an dem ICE und zwei Passagiere beteiligt waren." Die Fluglinie Alaska Airlines, deren Flugzeug die beiden Festgenommenen besteigen wollten, zeigte sich "besorgt".

Die Einwanderungsbehörde teilte mit, ihre Einsatzkräfte hätten zwei "illegale Einwanderer" aus Mexiko festgenommen, deren Visa abgelaufen seien. Einer der Festgenommenen werde zudem ein Angriff auf einen ICE-Mitarbeiter zur Last gelegt, den sie mit heißem Kaffee überschüttet haben soll.

Die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE spielt eine zentrale Rolle bei der Kampagne von US-Präsident Donald Trump zur massenhaften Abschiebung von Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Sie steht wegen ihrer Festnahmen und Abschiebungen sowie wegen ihrer aus Sicht von Kritikern brutalen Methoden unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.