Dänemark hat die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland abermals verlängert (Archivbild). (dpa / Lukas Schulze)

Das teilte das Justizministerium in Kopenhagen mit. Zur Begründung verwies es auf eine weiterhin angespannte Sicherheitslage. Es gebe nach wie vor Bedrohungen durch Terrorismus und Sabotage. Auch die Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta spielten nach Angaben des Ministeriums eine Rolle bei der Entscheidung. Der starke Zustrom von Migranten im Sommer habe gezeigt, wie schnell sich größere Menschenmengen in Bewegung setzen könnten.

Deutschland führt seit zwei Jahren ebenfalls stationäre Kontrollen an der Grenze zu Dänemark durch und hat die Maßnahme mehrfach verlängert. Im Schengen-Raum sind Kontrollen an den Binnengrenzen grundsätzlich nicht vorgesehen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind vorübergehende Ausnahmen jedoch möglich.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.