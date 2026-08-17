Griechische und europäische Flagge (Archivbild) (IMAGO / Paul-Philipp Braun / IMAGO / Paul-Philipp Braun)

Wie das Finanzministerium in Athen mitteilte, sollen bis zum Jahresende rund 2,5 Milliarden Euro getilgt werden, die erst 2041 fällig geworden wären. Bereits im Juni hatte der griechische Staat Kredite von rund 7 Milliarden Euro frühzeitig zurückgezahlt. Griechenland ist eines der EU-Länder mit dem stärksten Wirtschaftswachstum.

In den 2010er Jahren war das Land in eine Schuldenkrise geraten, in der auch ein Ausstieg aus dem Euro zur Debatte stand. Die Staatsfinanzen konnten damals nur mit Hilfe der anderen Euro-Staaten und des Internationalen Währungsfonds stabilisiert werden. Das südeuropäische Land selbst musste einen Beitrag mit einer straffen Sparpolitik leisten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.