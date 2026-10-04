2. Weltkrieg

Deutsche Fallschirmspringer landen während der Invasion 1941 auf der griechischen Insel Kreta. (imago / Topfoto)

Bei Gedenkfeiern zum 83. Jahrestag des Massakers von Lyngiades in Nordgriechenland sagte er, die Ansprüche der griechischen Republik seien weiterhin rechtmäßig und nicht verjährt. In Lyngiades und den umliegenden Orten wurden damals nach griechischen Angaben 88 Menschen von deutschen Besatzungstruppen getötet.

Das im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht besetzte Griechenland verlangt seit langem eine Entschädigung für die Kriegsschäden sowie die Rückzahlung eines von der Besatzungsmacht erzwungenen Kredits. Deutschland weist die Forderungen zurück und vertritt die Auffassung, dass die Frage rechtlich abgeschlossen ist.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.