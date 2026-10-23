Jugendschutz

Das griechische Parlament verabschiedet ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren. (picture alliance / dpa / Alicia Windzio)

Das Parlament in Athen beschloss das Gesetz mit den Stimmen der Regierungsmehrheit. Digitalminister Papastergiou sprach von einer wirksamen und mit EU-Recht im Einklang stehenden Lösung. Unkontrollierte Internet-Nutzung führe Kinder in eine Abhängigkeit zu Lasten ihrer psychischen Gesundheit. Das dürfe so nicht weitergehen.

Das Gesetz gilt ab dem 1. Januar. Es sieht Alterskontrollen bei Nutzern von Online-Netzwerken vor. Unternehmen, die dagegen verstoßen, drohen hohe Bußgelder.

Vergangenes Jahr war Australien weltweit das erste Land, das ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche einführte. Inzwischen wurden in zahlreichen Ländern ähnliche Gesetze verabschiedet. In Deutschland beschloss das Bundeskabinett kürzlich Eckpunkte dazu.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.