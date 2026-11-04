Sicherheitsabkommen

Bei der Abstimmung votierten 16 Abgeordnete für das Abkommen, sieben enthielten sich. Das dänische Parlament soll das Abkommen am 19. November ratifizieren.
Grönland gehört als autonomes Gebiet zum EU- und Nato-Land Dänemark. US-Präsident Trump hatte monatelang immer wieder mit einer Annexion der Insel gedroht und sein Vorgehen mit Sicherheitsinteressen begründet. Das Abkommen mit Dänemark und Grönland ermöglicht es den USA nun, zwei neue Militärstützpunkte auf der Arktisinsel zu errichten.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.