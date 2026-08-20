Waldbrand im Hohen Venn (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Nach Behördenangaben kann es allerdings Wochen oder Monate dauern, bis endgültig Entwarnung gegeben werden kann. In Torfmooren wie dem Hohen Venn können Brände noch lange unterirdisch schwelen, auch wenn an der Oberfläche keine Flammen mehr zu sehen sind. Bisher hat der Brand Vegetation auf rund 30 Quadratkilometern zerstört.

Die eingesetzten Feuerwehrleute aus Deutschland werden derzeit abgezogen. Laut der Provinzverwaltung in Lüttich sollen sie durch einheimische Freiwillige Feuerwehren ersetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.