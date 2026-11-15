Überschwemmung in einem Flüchtlinglager im Gazastreifen. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Mohammed Al Qumsan)

Verzögerungen müssten sofort beendet werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister aus Großbritannien, Italien, Kanada und Australien. Die Minister betonen, die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet sei katastrophal. Derzeit würden 150.000 Zelte und andere lebenswichtige Hilfsgüter an der Grenze zurückgehalten.

Laut Hilfsorganisationen und Menschenrechtsgruppen leben viele Bewohner in Zelten, provisorischen Unterkünften oder beschädigten Gebäuden. Zuletzt haben zudem Unwetter zu Überschwemmungen geführt.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Es gibt aber immer wieder Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.