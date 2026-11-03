EU-Fahnen und die Flagge Großbritanniens in der Nähe des Parlaments in London (Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Nach Informationen des Nachrichtenportals "Rapporteur" erklärt sich London dazu bereit, ausländische Straftäter nicht im Schnellverfahren in Länder der Europäischen Union abzuschieben. Das gehe aus einem Entwurf einer Erklärung für den nächsten EU-Großbritannien-Gipfel hervor, der am 20. November in Brüssel stattfindet. Auch im Bildungsbereich soll es Änderungen geben. Geplant sei, dass Studenten künftig niedrigere Studiengebühren zahlten, wenn sie auf der einen oder anderen Seite des Ärmelkanals studierten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.