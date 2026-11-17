Großbritannien reagiert mit Sanktionen auf den Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland (picture alliance / Sipa USA / Nexpher Images)

Zuvor hatte Israel Ausschreibungen für den Bau von 1.200 Wohnungen im sogenannten E1-Gebiet östlich von Jerusalem veröffentlicht. Das seit langem diskutierte E1-Projekt würde Ost-Jerusalem von den palästinensischen Ballungszentren im besetzten Westjordanland abschneiden und damit die Aussichten auf einen lebensfähigen unabhängigen palästinensischen Staat beeinträchtigen, so Großbritannien. Außerdem reagiert die britische Regierung auf die Zunahme der Angriffe von Siedlern auf Palästinenser im Westjordanland.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.