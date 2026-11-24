Ed Miliband verlässt nach einer Kabinettssitzung 10 Downing Street im Zentrum von London. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Thomas Krych)

Zur Begründung erklärte Außenminister Miliband, die vom Iran unterstützte Miliz versuche gezielt, die Stabilität im Jemen und der Region zu untergraben. Die Angriffe der Huthi auf die Partner Großbritanniens und Zivilisten seien inakzeptabel. Zu den Sanktionen gehören laut Angaben das Einfrieren von Geldern der Miliz sowie Einreiseverbote gegen vier hochrangige Huthi-Vertreter. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert, wo die Huthi-Miliz seit Jahren gegen die international anerkannte Regierung kämpft. Zudem haben die Huthi die Kontrolle über die für den Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab übernommen.

Das britische Außenministerium erklärte weiter, das Verhalten der Huthi in der Meerenge habe die weltweiten Lieferketten unterbrochen und zusätzlichen Druck auf die Lebenshaltungskosten britischer Familien ausgeübt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.