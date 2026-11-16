In Prag sind zahlreiche Menschen gegen eine Medienreform auf die Straße gegangen. (AFP / MICHAL CIZEK)

Sie schwenkten Landesflaggen und hielten Plakate hoch mit Aufschriften wie "Keine Freiheit, keine Zukunft" oder "Keine Demokratie ohne freie Medien". Die Veranstalter sprachen von rund 200.000 Teilnehmenden. Von der Polizei lagen noch keine Zahlen vor. Bereits Anfang November hatten Beschäftigte von Rundfunk- und Fernsehanstalten wegen der Regierungspläne gestreikt.

Die rechtspopulistische Koalition unter Ministerpräsident Babiš will die öffentlich-rechtlichen Medien künftig direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Kritiker befürchten, dass die Sender dadurch von der Regierung abhängig werden könnten. Über den Entwurf soll in den kommenden Wochen erneut debattiert werden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.