Revanchismus

Auslöser ist ein Social-Media-Beitrag des Vorstandsmitglieds der AfD-Jugend, Strauf. Er hatte am 3. Oktober eine Karte gepostet. Darin waren Luxemburg und Österreich als deutsch gekennzeichnet, aber auch Gebiete, die zu Frankreich, Belgien, der Schweiz, Italien, Polen, Ungarn, der Slowakei, Rumänien, den Niederlanden und Dänemark gehören.
In dem später gelöschten Post hieß es dazu, "Deutsche Einheit bedeutet ein Deutschland, das das gesamte deutsche Volk in einem Staat vereint". Der 3. Oktober, also die Wiedervereinigung, wurde in dem Beitrag als "ein Etappen-Sieg auf dem Weg dahin" bezeichnet.
Das "Tagblatt" aus Luxemburg überschreibt seinen Artikel mit "Heim ins Reich? AFD-Jugendvorstand fantasiert von einem deutschen Luxemburg". "24 heures Suisse" aus Lausanne schreibt, Mitglieder der AfD träumten davon, Teile der Eidgenossenschaft zu annektieren. In Frankreich gibt es eine ausführliche Berichterstattung, unter anderem in der Zeitung "L’Alsace", dem Online-Portal "Tout Metz" und beim Nachrichtensender "BFM". Das Wochenmagazin "Marianne" warnt davor, die Ideen eines Großdeutschlands als Einzelmeinung eines AfD-Funktionärs abzutun. Das französische Magazin "Charlie Hebdo" hatte im Mai bereits gemeldet, innerhalb der AfD gebe es Stimmen, die das Elsass und Lothringen als deutsch beanspruchten.
Auf Anfrage der ”taz”, die über den Vorfall zuerst berichtet hatte, distanzierte sich ein Sprecher der AfD-Jugend. Straufs Post entspreche - Zitat – "weder unserem Anspruch an Geschichtspolitik noch unserem Verständnis von Realpolitik". Inzwischen teilte die "Generation Deutschland" via Instagram mit, Strauf lege sein Amt als Beisitzer aus - Zitat - "persönlichen Gründen" nieder. Der Vorsitzende Hohm dankte Strauf für die "wichtige Aufbauarbeit", die er nach der Gründung der Jugendorganisation vor einem Jahr geleistet habe.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.