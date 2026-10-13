Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. (Tizian Gerbing/dpa)

Aus der Maschine sei ein Notfallcode für eine Entführung übermittelt worden, teilte die Polizei mit. Der Pilot sei anschließend nicht mehr erreichbar gewesen. Deswegen stiegen den Angaben zufolge Eurofighter der Bundeswehr auf und begleiteten die Maschine der Fluggesellschaft Corendon. Der Flughafen in Nürnberg war für mehrere Stunden gesperrt - bis schließlich Entwarnung gegeben wurde. Die Ermittlungen zur Ursache für den Fehlalarm laufen noch.

Am Morgen war am Flughafen in Nürnberg bereits eine mögliche Drohnensichtung gemeldet worden. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein, fand jedoch keine Drohne.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.