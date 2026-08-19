Gesundheitliche Gründe

Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, legt sein Amt nieder. (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

Einer Mitteilung seines Bistums zufolge geschieht dies aus gesundheitlichen Gründen. Wiesemann sei bewusst geworden, dass er nicht mehr die Kraft habe - Zitat - "die ganze Wegstrecke bis zur vollständigen Umsetzung der anstehenden Strukturreformen zu gehen". Aus dem Vatikan hieß es, Papst Leo XIV. habe den Rücktritt des Bischofs angenommen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, nahm das Rücktrittsgesuch mit Respekt und Bedauern zur Kenntnis. In einem Brief an Wiesemann schrieb Wilmer von einem großen Verlust.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.