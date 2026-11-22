Die queerpolitische Sprecherin der Grünen sagte der "taz", ihr erzählten immer wieder Menschen, dass der Staat jetzt endlich ihre Existenz akzeptiere. In der Umsetzung stellten sich allerdings Fragen. Konkret gehe es darum, ob Daten wie der alte Vorname und der alte Geschlechtseintrag an Behörden weitergegeben würden. Im Moment fehlten klare Vorgaben für die Bundesländer und die Kommunen. Da brauche es dringend eine Lösung.
Seit dem 1. November 2024 können Menschen den Vornamen und den Geschlechtseintrag beim Standesamt per Erklärung ändern lassen. Laut Statistischem Bundesamt haben seither mehr als 30.000 Personen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Zuvor brauchte man zwei psychiatrische Gutachten sowie einen Gerichtsbeschluss. Unter anderem zahlreiche konservative Politiker und einige Frauenrechtsgruppen sehen die neuen Regeln kritisch.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.