Nach Bundeswehr-Untersuchung

Polizeianwärter*innen in Dienstkleidung (Symbolbild zur allgemeinen Illustration des Themas ohne konkreten Bezug zum Inhalt der Meldung). (imago images / Karina Hessland)

Die Parlamentarische Fraktions-Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine solche Dunkelfeldstudie wäre wünschenswert und könne dazu beitragen, Prävention und den Schutz Betroffener zu verbessern. Gerade in den noch immer von Männern dominierten Sicherheitsbehörden müssten Frauen wissen, dass Grenzüberschreitungen nicht geduldet und sie konsequent geschützt und gestärkt würden. Mihalic hatte selbst lange als Polizistin gearbeitet. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass Sexismus bei der Polizei ein Problem sei.

Dies sei bereits zu Beginn seiner Amtszeit deutlich geworden.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.