Grüne wollen ein "Startklar-Jahr" - das heißt ein verpflichtendes und beitragsfreies Kitajahr vor der Einschulung. (IMAGO / Funke Foto Services / UwexErnst )

Das geht aus einem Positionspapier der Partei zur frühkindlichen Bildung hervor, über das die Zeitung "Die Welt" berichtet. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Reinalter, sagte dem Blatt, mit dem verbindlichen und beitragsfreien Jahr solle jedem Kind vor der Einschulung die Förderung ermöglicht werden, die es brauche. Die Grünen fordern zugleich eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes.

In der kommenden Woche soll das geplante Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz von Bundesbildungsministerin Prien verabschiedet werden. Dieses sieht erstmals bundesweit verbindliche Erhebungen zum Sprach- und Entwicklungsstand von vierjährigen Kindern vor.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.