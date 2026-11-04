Ukraine
Grüne halten Hilfe für Kiew für unverzichtbar - Wagener: Druck auf Moskau muss bleiben
Der Außenpolitiker der Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, Wagener, hat die weitere Hilfe für die Ukraine als unverzichtbar für den Schutz Europas bezeichnet.
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Man müsse immer wieder klar machen, dass es um unsere eigene Sicherheit gehe, sagte der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk
. Wagener war gestern in Berlin auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengetroffen. Er betonte, der Druck auf Russland müsse aufrecht erhalten werden, damit ernsthaft über ein Ende der Kämpfe verhandelt werde. Bei diesen Verhandlungen müsse die Europäische Union mit am Tisch sitzen.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.