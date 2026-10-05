Vor Wahl im April

Neubaur war bereits 2022 Spitzenkandidatin und bildete nach der Wahl ein Bündnis mit der CDU um Ministerpräsident Wüst. Derzeit ist sie auch Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Der finale Beschluss über die Aufstellung der Grünen für die Landtagswahl soll auf einer Delegiertenkonferenz im November fallen.
Nach aktuellen Umfragen darf die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auf eine knappe Mehrheit bei der Wahl hoffen.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.