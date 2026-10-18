Die Grüne Jugend setzt auf scharfe Abgrenzung zur CDU. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Diese mache eine "menschenfeindliche Politik" und grenze sich nicht ausreichend von der AfD ab, hieß es zur Begründung. Grünen-Chef Banaszak entgegnete, es sei keine kluge Option, jede Zusammenarbeit mit der CDU auszuschließen. Andernfalls würden sich bei den Christdemokraten jene Kräfte durchsetzen, die die Brandmauer zur AfD beenden wollten.

Der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Bobga, hatte der schwarz-roten Bundesregierung gestern eine unsoziale Politik vorgeworfen. Kanzler Merz trage Verantwortung dafür, dass Menschen schlechter lebten – etwa durch die geplante Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.